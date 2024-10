Galliani su Maldini e sullo scudetto: «Mai parlato di lui con nessun club. Secondo me la Serie A la vince una tra queste squadre»

Le parole di Adrian Galliani, ex storico dirigente del Milan, riguardo la lotta scudetto in Serie A e le voci su Daniel Maldini

Galliani in occasione dell’Assemblea della Lega, in cui erano presenti anche i dirigenti dell’Inter, ha parlato con i giornalisti presenti della vicenda che ruota attorno a Maldini obiettivo del calciomercato Inter.

PAROLE – «Se ho parlato con Marotta di Maldini? Mai parlato di Maldini con nessuno, mai parlato. Con Daniel ci parlo tutti i giorni perché ha problemi alla spalla ma dovrebbe farcela per domenica».

Se fa un effetto strano sentire un Maldini accostato all’Inter? Mai sentito parlare di questa cosa, l’Inter non ci ha mai fatto una richiesta. Non esiste, non credo, no so. Comunque io sono milanista, lasciatemi stare…

ALLA DIMANDA SU CHI VINCE IL CAMPIONATO – «Secondo me lo vince uno tra Napoli, Juventus, Inter o Milan».