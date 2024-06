Galliani porta un ex Milan sulla PANCHINA del Monza! Accordo ad un passo: ecco per chi e da dove nasce la scelta

Continua il filo diretto tra il Milan e Monza, e lo dimostra l’ultima scelta presa da Adriano Galliani, amministratore delegato del club brianzolo. Dopo la separazione con Raffaele Palladino, che andrà ad allenare la Fiorentina, il Monza ha virato su un ex rossonero per la panchina.

Come rivelato da Sky Sport, Alessandro Nesta sta per diventare il nuovo allenatore della squadra: chiusura dell’accordo prevista nelle prossime ore. La scelta dei dirigenti è ricaduta su di lui in quanto è considerato l’allenatore più simile a Palladino, dunque può portare avanti il lavoro con continuità. Contratto da un anno con opzione per il prolungamento.