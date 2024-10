Galli espone il suo pensiero sulla panchina del Milan: «C’è un nome giusto per la svolta immediata. Con Sarri ci vorrebbe troppo tempo»

Le parole dell’ex portiere Giovanni Galli sulla situazione di Paulo Fonseca al Milan e sul futuro della panchina rossonera

Intervenuto ai microfoni di Libero, l’ex portiere Giovanni Galli ha rilasciato queste dichiarazioni sulla situazione Milan dopo la sconfitta con la Fiorentina.

PAROLE – «Se si punta a una svolta immediata, il nome giusto è quello di Allegri. Max è pragmatico e in due minuti ti rimette in piedi la squadra: difesa ferrea e davanti spazio alle individualità. Maurizio (Sarri ndr) è molto bravo, ma ha bisogno di allenare tutti i giorni con la squadra. Ergo gli serve tempo e può pagare dazio all’inizio: va aspettato nei primi due/tre mesi per raccogliere i frutti del suo lavoro».