Galli: «Retegui in Nazionale? Sono d’accordo con Mancini»

Ai microfoni di TMW, Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha commentato la decisione di Mancini di convocare Retegui in Nazionale:

«Credo che sia un bel messaggio di Mancini, sposo a pieno il suo lavoro perché fa capire che se un giocatore è in grado di giocare in Argentina in una squadra di seconda fascia significa che qui da noi non abbiamo il coraggio di lanciare i giovani e di farli giocare, contrariamente a quello che ha lui. È come se dicesse che va in giro a vedere gli italiani che possono giocare con la maglia dell’Italia, come a dire: ‘Fatelo anche voi».