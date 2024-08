Gabbia via dal Milan, la MINACCIA Bologna si allontana, il MOTIVO che scongiura l’addio ai rossoneri

Nelle ultime ore si è parlato di un interesse del Bologna per Gabbia. La minaccia per il calciomercato Milan sembra scongiurata

in tal senso infatti il club rossoblù ha chiuso per Erlic, è ufficiale. Previsti inoltre, come riportato da Sky Sport nuovi contatti con Logan Costa, difensore del Tolosa.