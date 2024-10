Gabbia Milan, il sogno sta per diventare realtà: è in arrivo il rinnovo fino al 2030 con stipendio raddoppiato

Gabbia Milan, il sogno sta per diventare realtà: ipotesi rinnovo di contratto fino al 2030 a stipendio raddoppiato rispetto a quello attuale

Rinnovo di contratto a stipendio raddoppiato fino al 2030: il sogno di Gabbia al Milan potrebbe diventare realtà molto presto. Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini a Sky Sport 24, infatti, in settimana gli agenti del difensore incontreranno la dirigenza rossonera per definire il prolungamento del rapporto attualmente in scadenza nel 2026 per poco più di 1 milione di stipendio (bonus inclusi).

La volontà di Gabbia e del Milan è quella di proseguire insieme. La firma sarebbe il coronamento di un sogno e un regalo gradito in vista del compleanno del difensore che cade il 21 ottobre.