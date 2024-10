Gabbia Milan, le ultimissime sulla Nazionale: Spalletti lo lancerà subito titolare?

Gabbia Milan, il difensore rossonero ha ricevuto la prima convocazione in Nazionale. Sarà subito titolare contro il Belgio?

Matteo Gabbia, difensore centrale in forza al Milan, ha ricevuto la prima convocazione con la nazionale italiana. Spalletti, infatti, viste le ottime prestazioni nell’ultimo periodo, ha deciso di portarlo assieme al resto del gruppo.

Come scrive Tuttosport, però, con ogni probabilità non sarà titolare contro il Belgio nella sfida di Nations League. Il CT non solo non ha alcuna intenzione di abbandonare il 3-5-2 e preferisce affidarsi a Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori.