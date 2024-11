Gabbia Milan, il difensore torna titolare con la Juve: era assente da oltre un mese, Ecco l’ultima partita che aveva giocato

Il Milan ritrova Gabbia contro la Juve. Rientro importante per Fonseca e la difesa dopo oltre un mese di assenza.

Gabbia, infatti, non giocava dal 22 ottobre nel match vinto contro il Bruges in Champions League. Poi aveva dovuto saltare 4 partite di Serie A e la sfida col Real Madrid a causa di un infortunio muscolare. L’ultima sfida disputata in campionato era stata quella contro la Fiorentina. A fargli posto oggi è Tomori.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI MILAN JUVE