Gabbia Milan, il difensore si candida per un ruolo da leader della squadra: cosa filtra

Gabbia Milan, il difensore è uno dei nuovi candidati a diventare il nuovo capitano. E’ milanista nel cuore e le sue qualità sono riconosciute

Gabbia, insieme a Morata, è uno dei nuovi candidati a diventare il nuovo capitano del Milan.

Il difensore, come sottolinea Gazzetta.it, è milanista nel cuore e dentro al club dal 2012. La sua intelligenza è riconosciuta da tutti, così come la sue serietà e la sensbilità nel leggere le situazioni, oltre al fatto che non teme il confronto con le interviste in tv dopo le sconfitte. La giovane età potrebbe essere una controindicazione, ma non sarebbe il primo giovane capitano del Milan nella storia.