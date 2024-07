Gabbia Milan, l’agente del difensore entra in azione: ha pensato per il suo assistito a questa IPOTESI. Le ultime

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Matteo Gabbia, rientrato a Milano dal prestito al Villarreal con sei mesi d’anticipo nel corso dell’ultima stagione e che si è messo in mostra con buone prestazioni.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com il suo agente Tullio Tinti sarebbe al lavoro in questi giorni per cercare di trovare un accordo con il Milan per prolungare il contratto del suo assistito.