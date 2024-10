Gabbia a MTV: «Gara particolare, serve giocare da SQUADRA»

Gabbia parla a MTV analizzando la sconfitta e indicando la via per le prossime partite. Le sue dichiarazioni

Gabbia ai microfoni di Milan TV parla da leader indicando la via per le prossime partite dopo il ko in casa della Fiorentina

SCONFITTA – «È stata una partita particolare, non siamo contenti del risultato. Brucia e dobbiamo analizzare la gara»

PRESTAZIONE – «Non siamo mai stati su binari sbagliati ma sicuramente dobbiamo fare meglio. Dobbiamo affrontare le prossime partite da squadra. Chi resta a Milanello deve lavorare, chi torna dalle Nazionali deve tornare meglio»

NAZIONALE – «Una bella soddisfazione, arriva in un momento in cui sto trovando continuità al Milan. Il mio focus è sempre il Milan, poi se arriva la chiamata in Nazionale ancora meglio»