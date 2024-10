Gabbia COMMENTA la convocazione in Nazionale: «Una BELLA soddisfazione! Sto trovando continuità, il mio FOCUS è sempre il Milan. Poi se arriva l'Italia...»

Gabbia parla a MTV commentando la convocazione con la Nazionale di Luciano Spalletti

Matteo Gabbia ai microfoni di Milan TV parla da leader indicando la via per le prossime partite dopo il ko in casa della Fiorentina. Nel suo intervento c’è spazio per commentare la convocazione in azzurro ricevuta da Luciano Spalletti.

NAZIONALE – «Una bella soddisfazione, arriva in un momento in cui sto trovando continuità al Milan. Il mio focus è sempre il Milan, poi se arriva la chiamata in Nazionale ancora meglio»