Gabbia a DAZN: «Emerson Royal fondamentale, siamo davvero felici»

Gabbia a DAZN. Le dichiarazioni del giocatore rossonero al termine della partita di Serie A giocata contro l’Empoli oggi





Gabbia ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Milan–Empoli. Il calciatore italiano, fresco di rinnovo, ha rilasciato queste dichiarazioni:

LE PAROLE – «Affrontavamo una squadra in un buon momento, siamo davvero contenti per questa vittoria. Complimenti? Fanno davvero molto piacere, la difesa non è formata solo da me: oggi ad esempio Emerson è stato fondamentale. Durante la settimana ci alleniamo davvero bene. Diverse coppie difensive? Il mister sceglie i giocatori più pronti e performanti: con tutti i miei compagni mi trovo davvero bene».