Futuro Pioli Milan, gli scenari per l’allenatore dopo la buonuscita: ecco DOVE può andare nella sua prossima avventura

Dopo l’incontro avvenuto oggi in sede tra il Milan e Valerio Giuffrida, agente di Stefano Pioli, i rossoneri hanno comunicato al tecnico la loro decisione di esonerarlo al termine della stagione. Mentre le due parti sono a lavoro per trovare un accordo sulla buonuscita, adesso per il tecnico emiliano si aprono diverse strade per il proprio futuro.

Qualora volesse continuare ad allenare, senza prendersi nessuna pausa dopo i 5 anni consecutivi in rossoneri, l’allenatore pare avere diverse squadre pronte ed intenzionate a puntare su di lui. Tra di esse, il Napoli sembrerebbe essere in prima fila, ma non sono da scartare le piste che lo potrebbero vedere sulle panchine del Bologna o su quella del Fenerbahce. A riferirlo è Calciomercato.com.