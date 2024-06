Futuro Pioli Milan: aumentano le chance per un suo RITORNO su quella panchina! I bookmakers ci credono. Ecco dove può andare

Dopo l’addio al Milan, resta ancora da capire quale sarà il futuro di Stefano Pioli. Il tecnico potrebbe tornare ben presto su una panchina che conosce molto bene, come quella della Lazio. Come sottolinea Calciomercato.com, non è infatti per nulla scontato che Igor Tudor resti sulla panchina biancoceleste anche per la prossima stagione.

Anche i bookmakers credono al ritorno a Roma del tecnico emiliano, il quale ha guidato la Lazio dal 2014 al 2016: la Snai quota un suo ritorno 4 volte la posta in gioco.