Furlani a Sky: «Mercato finito? Finché non risuona il gong noi siamo qui. Bennacer parte del progetto, su Kalulu-Adli-Pobega via...»

Giorgio Furlani a Sky prima di Milan Torino.

INIZIO DI STAGIONE – «Sapevamo il tipo di lavoro che dovevamo fare. Abbiamo fatto un lavoro chirurgico e mirato. Il mercato non è finito, non lo abbiamo pubblicizzato molto ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ora c’è il campo».

MERCATO FINITO – «Più passa il tempo e più lavoriamo a stretto contatto io, Zlatan, Moncada con Cardinale. Siamo un team in sintonia, già lo eravamo ma questo mercato ha consolidato la cosa. I nostri rapporto vanno in modo eccezionale. Sui paragoni biblici di Ibra, io non mi permetto ma finché la campanella del gong non risuona la fine noi siamo qui, siamo pronti. Ma in questo momento siamo fermi».

KALULU, ADLI E POBEGA – «Tutti e tre sono giocatori bravi, a mercato aperto hanno varie richieste. Vediamo come va a finire. Se stanno con noi siamo contenti, se vogliono provare nuove esperienze li accontentiamo».

BENNACER – «È un giocatore molto forte ed è parte del nostro progetto. Chissà cosa porterà il mercato nei prossimi 15 giorni e quindi vedremo. Ma non è nel nostro stile spingere via i giocatori».