Furlani Milan, la MOSSA non passa INOSSERVATA! Cosa ha fatto l’AD del Diavolo

Furlani-Milan, la mossa non passa inosservata: pranzo nella sede rossonera coi dirigenti e tutti i dipendenti del club

Come riportato da Sky, in casa Milan il clima è ritornato super positivo dopo la vittoria, fondamentale per tutto il club rossonero, nel derby di domenica sera contro l’Inter.

A testimonianza di ciò, come riportato dalla nota emittente, Giorgio Furlani, AD rossonero, ha organizzato a Casa Milan un pranzo con tutti dirigenti e i dipendenti del club per ringraziarli per impegno e unità d’intenti in un momento particolarmente delicato.