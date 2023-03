Collovati: «De Ketelaere è un oggetto misterioso»

Fulvio Collovati, ex difensore del Milan, ha parlato del momento vissuto da Charles De Ketelaere in maglia rossonera

Intervistato da TMW Radio, Fulvio Collovati ha parlato così di Charles De Ketelaere:

«Secondo me la sconfitta contro la fiorentina non c’entra nulla l’impegno di Champions League. Anche Pioli non si è attaccato a nessun alibi. Il Milan è mancato nel gruppo anche se ci sono dei singoli un po’ a ribasso. De Ketelaere è un oggetto misterioso e, invece, Rebic poteva fare di più. Vorrei, però, fare anche i complimenti alla Fiorentina per la grande prova. De Ketelaere? I dubbi non comincio ad averli solo io. Li hanno opinione pubblica, tifosi e secondo me anche qualcuno in società. Va comunque aspettato anche se la Serie A non ti aspetta così tanto. Più che sulla sua tecnica li ho sul suo carattere».