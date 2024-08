Fullkrug Milan: il RETROSCENA legato ai rossoneri, ora c’è un club in POLE per il futuro

Fullkrug sembra ormai sfumato per il Milan. Il retroscena sui rossoneri e il club ora in pole per il futuro

Fullkrug rientrava tra i profili che l’area mercato rossonera ha sondato in questa sessione di mercato estiva, ma tra la volontà del tecnico giallonero Sahin di tenerlo in rosa, la richiesta economica che non è mai scesa sotto i 15 milioni di euro e l’inserimento del West Ham – che ha offerto 25 milioni di euro e deve trovare un accordo con il giocatore, a cui è stato proposto un contratto sino al 2027, con un’opzione per rinnovare anche per una stagione successiva -, ecco che l’affare Milan-Fullkrug è andato via via naufragando.

Come riportato da Calciomercato.com Fullkrug si è sempre dimostrato aperto alla possibilità di trasferirsi a Milano, ma al contempo non disdegnerebbe la possibilità di giocare in Premier League. E dalla Germania, circa le sue volontà, arriva un aggiornamento in tal senso: Füllkrug, infatti, come riporta Sky Sports DE ha chiesto consiglio allo staff tecnico della Germania (tra cui Julian Nagelsmann, Sandro Wagner e Benjamin Glück) per capire quale fosse la scelta migliore da compiere per il suo futuro professionale. I tre uomini della federazione teutonica hanno chiarito le idee del classe ’93, ribadendo come il trasferimento al West Ham sia la soluzione migliore, sottolineando come giocare regolarmente in Premier League – visto e considerando come al Dortmund sarebbe chiuso dal neo arrivo Serhou Guirassy – avrebbe aumentato le sue possibilità di essere uno degli attaccanti della Germania ai prossimi Mondiali del 2026. Fullkrug si sta così convincendo dell’opzione Premier, seppur abbia sperato sino all’ultimo che il Milan compiesse un passo deciso verso le richieste del Dortmund. Passo, sino a ora, mai avvenuto e che, con ogni probabilità, mai avverrà.