Frey e la STOCCATA al Milan: «Il campionato 2022 non l’hanno vinto i rossoneri ma…». Le dichiarazioni dell’ex portiere

Sul canale YouTube di Gian Luca Rossi, l’ex portiere nerazzurro ha espresso la sua opinione sull‘Inter e sul Milan.

LE PAROLE – «Gli obiettivi sono importanti, bisogna riportare a casa lo scudetto e provare ad andare avanti in Champions League. La prima stagione non è la più importante, è la seconda, quella dove bisogna confermarsi. Io purtroppo ho vinto poco a livello di squadra. Ma posso garantire che quando vinci, l’emozione è così bella che, più vinci e più vuoi vincere. Hai sempre una fame sensazionale. Un campionato non lo ha vinto il Milan, lo ha perso l’Inter. E questo lo dicono tutti».

AMBIZIONI – «Non ho dubbi che non ci siano giocatori che si imborghesiscono. A oggi, tra le rivali, vedo più i rossoneri. La Juventus voglio vederla, hanno preso un grande allenatore che sta mettendo basi molto solide»