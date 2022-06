Fresi: «Juve, devi tornare a vincere ma Milan e Inter si rinforzeranno». Le sue dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb

Salvatore Fresi, ex giocatore, ha parlato così delle big del campionato ai microfoni di Tuttomercatoweb.

«La Juventus ha finito il ciclo, non credo stia facendo cosa giusta prendendo giocatori che hanno fatto una carriera importante ma che hanno una certa età. Ci vorrebbe una linea non dico giovane ma media, con esperienza. E’ vero che la Juve deve tornare a vincere ma l’Inter si rinforza, il Milan idem e non è facile ripartire dopo l’addio di CR7, l’infortunio di Chiesa. La Juve ha bisogno di pedine di spessore.»