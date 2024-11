Frendrup Milan, spunta il prezzo per il centrocampista del Genoa! Furlani prepara l’affondo? Ultime

Frendrup Milan, il Genoa fissa il prezzo per il centrocampista: servono 15 milioni di euro per comprarlo a gennaio

Come riferito da Ceccarini, noto giornalista esperto di mercato, resta ben presente sui taccuini del calciomercato Milan il nome di Frendrup, centrocampista del Genoa, per la prossima sessione, quella di gennaio.

Il Grifone, conosciuto l’interesse del Diavolo e non solo, ha fissato il prezzo per il ragazzo perno della squadra di Alberto Gilardino: per concludere l’affare in inverno serviranno 15 milioni di euro.