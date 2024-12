Frendrup Milan, i rossoneri non mollano il centrocampista: come stanno le cose. Le ultimissime sul calciomercato rossonero

Il calciomercato Milan ha messo nel mirino Frendrup del Genoa. Di seguito le ultimissime riportate da Ceccaroni nel suo editoriale per TMW.

FRENDRUP MILAN – «E se Ricci è il vero sogno per la prossima stagione, rimane sempre calda la pista che porta a Frendrup del Genoa. Un’ipotesi per l’immediato che rimane tra le preferite. Il centrocampista danese, nonostante la difficile stagione del Genoa, sta dimostrando ottime qualità e il Milan continua il suo pressing in attesa di capire anche i segnali di apertura e soprattutto la richiesta della società rossoblù».