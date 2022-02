ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Davide Frattesi, attaccante del Sassuolo, si racconta in una bella intervista doppia a SportWeek, settimanale de La Gazzetta dello Sport, assieme al suo amico Scamacca. Le sue parole:

SCAMACCA – «A lui ruberei il tiro e fuori la tranquillità con cui affronta le situazioni. In comune abbiamo tanto non saremmo amici altrimenti. Scherzi? Lo faccio quando lo vedo un po’ giù, è il mio modo per farlo sorridere. Lo stesso fa lui con me e menomale che ho avuto lui affianco mi ha aiutato a superare tanti momenti duri. Felice per lui? Quando ha segnato a San Siro davanti ad Ibra. Scudetto? Dico Inter.».