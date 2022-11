Frappart sarà il primo arbitro donna nella storia dei Mondiali: arbitrerà Germania Costa Rica. I dettagli

Stephanie Frappart entra nella storia dei Mondiali visto che sarà il primo arbitro a dirigere una partita della massima competizione mondiale.

La francese arbitrerà Germania Costa Rica ed è la prima ad essere stata designata come fischietto delle tre presenti in Qatar come arbitri donne.