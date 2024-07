Francia Belgio 1-0: decidono l’autogol di Vertonghen e le parate di Maignan, la PARTITA dei giocatori e obiettivi del Milan

Si è conclusa con una vittoria della Francia l’ottavo di finale di Euro 2024. Decisivi l’autogol di Vertonghen e le parate di Maignan

Vince la Francia. I Blues accendono ai quarti di finale di Euro 2024 battendo di misura il Belgio. Decisivo l’autogol di Vertonghen nel finale: il difensore ha deviato nella propria porta il tiro di Kolo Muani. Importanti per i Blues le parate di Maignan prima su Lukaku e poi su De Ketelaere e l’intervento salva risultato di Theo Hernandez in scivolata.

Panchina invece per l’ex Milan Giroud. In chiave calciomercato rossonero invece male Lukaku che ha chiuso questa competizione senza mai segnare, inoltre un suo pallone parso ha dato il via all’azione che ha portato al gol della Francia. Bene invece Rabiot con l’unico neo il cartellino giallo nel primo tempo che gli farà saltare per squalifica i quarti di finale.