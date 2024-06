Formazioni ufficiali Svizzera Estonia: la scelta A SORPRESA su Okafor per l’amichevole di stasera. I dettagli

È in programma per stasera l’amichevole tra la Svizzera e l’Estonia: ecco le formazioni ufficiali del match. Scelta a sorpresa da parte del ct della nazionale svizzera, Yakin, il quale ha lasciato in tribuna l’attaccante del Milan Noah Okafor.

SVIZZERA: Mvogo; Elvedi, Schar, Akanji; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri, Duah, Ndoye. All. Yakin. A disp.: Loretz, Keller, Mbabu, Zesiger, Stergiou, Rieder, Ugrinic, Vargas, Aebischer, Jashari, Amdouni