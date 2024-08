Formazioni UFFICIALI Milan Primavera Torino: le SCELTE di Guidi per la sfida odierna

Formazioni ufficiali Milan Primavera-Torino: ecco le scelte di Guidi per la sfida in programma oggi alle 18:30. C’è Ibrahimovic

Di seguito le scelte di Guidi, tecnico del Milan Primavera, per la sfida contro il Torino e valida per la prima giornata del campionato Primavera 1 in programma alle 18:30. Le scelte ufficiali, c’è Ibrahimovic in attacco.

MILAN (4-2-3-1): Mastrantonio; Bakoune, Parmiggiani, Dutu, Magni; Stalmach, Sala; Scotti, Comotto, Bonomi; Ibrahimovic.

A disp: Colzani; Nissen, Mancioppi, Perin, Paloschi, Lamorte, Lontani, Zaramella, Tezzele, Perera Nirash, Siman. Allenatore: Guidi