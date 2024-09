Fonseca SVELA: «Cambiata la FIDUCIA delle persone dentro il Milan! Io VOGLIO di più: lavorare con EQUILIBRIO. Adesso l'atmosfera è...»

Le parole di Paulo Fonseca alla vigilia del match di Champions tra Bayer Leverkusen e Milan, in esclusiva a Sky Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paulo Fonseca ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia di Bayer Leverkusen-Milan.

Cosa è cambiato nell’ultimo periodo?

«Soprattutto la fiducia delle persone dentro il Milan ma anche nei nostri tifosi. Ma io devo dire che non è perché abbiamo vinto queste partite che non dobbiamo continuare a migliorare. Non siamo una squadra vicina a quello che io voglio, io voglio di più. Ad esempio contro il Lecce abbiamo vinto 3-0 ma quando giochiamo questo tipo di partite abbiamo tanto da migliorare nelle decisioni e nel nostro gioco posizionale. Abbiamo tanto da imparare e migliorare, dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro con equilibrio. Non abbiamo vinto niente. Sì, abbiamo vinto due partite importanti che migliorano l’atmosfera, è bello avere questa fiducia, ma abbiamo tanto da fare».