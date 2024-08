Fonseca SORPRENDE tutti: CAMBIA il centrocampo per Parma Milan! Chi al fianco di Reijnders? L’idea del tecnico portoghese

Stando a quanto riferito da Sky Sport, Paulo Fonseca ha in mente di sorprendere tutti per la formazione che schiererà domani per Parma Milan, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Rispetto all’esordio pareggiato contro il Torino, il portoghese ha in mente di rivoluzionare il centrocampo.

Assieme a Reijnders, il favorito sembra essere Musah, con Bennacer e il nuovo arrivato Fofana in panchina. Loftus Cheek, invece, dovrebbe tornare al centro della trequarti, posizione nella quale era stato abitualmente impiegato da Stefano Pioli già nella scorsa stagione.