Fonseca a Sky: «Turnover? C’è la possibilità! Le condizioni di Pulisic…». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Alla vigilia del match di Champions League del Milan contro lo Slovan Bratislava Paulo Fonseca ha dichiarato a Sky:

STATO DI FORMA – «Pulisic sta bene, Abraham gioca al posto di Morata. Turnover? Si c’è la possibilità di fare un turnover, ma vogliamo essere una squadra offensiva e vincere qui».

SCUDETTO – «Io so che è difficile, per gli altri, credere ad un Milan da scudetto, ma io continuo a crederci. Ma adesso dobbiamo pensare a domani, poi penseremo all’Empoli. Io vedo come lavoriamo, che atmosfera c’è dentro la squadra».

JUVE – «E’ stata la caratteristica della partita. Vedo partite del genere ogni settimana in Italia. Abbiamo fatto delle buone cose in fase difensiva.».

Il tecnico rossonero, in procinto di parlare in conferenza stampa, ha dunque annunciato la titolarità di Abraham.