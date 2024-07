Fonseca e le AMBIZIONI di Scudetto: «Non si scappa, un allenatore che arriva al Milan lo fa per VINCERE»

Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Milan, ha parlato di Scudetto nella conferenza stampa di presentazione. Le dichiarazioni

Nella conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore del Milan, Paulo Fonseca ha parlato così delle sue ambizioni Scudetto. Queste le sue dichiarazioni.

COSA SIGNIFICA LA PAROLA SCUDETTO – «Vincere. Come ho detto, l’allenatore che arriva al Milan è per vincere. Per me non è diverso, non possiamo scappare da questa verità».

