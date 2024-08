Fonseca sui problemi del Milan: «Ai ragazzi ho detto QUESTA cosa. Domani vedremo se la strada è GIUSTA»

L’allenatore del Milan Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dei problemi tecnici e tattici dei rossoneri in questo inizio di stagione

Vigilia di gara per il Milan, con mister Paulo Fonseca che ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Lazio. Ecco le sue parole suoi problemi tecnici e tattici.

LE SUE PAROLE – «Abbiamo parlato dopo la partita: tutti pensiamo lo stesso. Eravamo un po’ tristi il primo giorno dopo Parma, poi abbiamo reagito ed è stata una settimana molto positiva. Non mi piace la depressione o cercare scuse: sono qui per cercare soluzioni. Vediamo se domani sarà stata la strada giusta».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA ALLA VIGILIA DI LAZIO-MILAN