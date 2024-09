Fonseca meglio di Pioli, il DATO NON MENTE: il portoghese supera l’ex Milan in QUESTA COSA. Le ultimissime

Paulo Fonseca, grazie alla vittoria di ieri sera contro l’Inter, ha messo momentaneamente da parte tutte le critiche e le voci d’esonero rivolte nei suoi confronti. Il tecnico portoghese, infatti, è riuscito a rompere la maledizione rossonera legata ai derby di Milano.

Fino ad ora l’allenatore ex Lille ha fatto meglio di Pioli nelle prime cinque giornate di campionato in una specifica statistica. Rispetto allo scorso anno il Milan ha realizzato un gol in più (11 vs 10) e subito le stesse reti (7 vs 7). Lo scorsa stagione, però, i rossoneri avevano 12 punti contro gli 8 attuali.