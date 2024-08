Fonseca già sul banco degli imputati: il suo Milan è già più BRUTTO di quello di Pioli! L’ANALISI dei quotidiani

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport non fa sconti al Milan, uscito con le ossa rotte ieri sera dal Tardini nell’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A contro il Parma.

Stando a quanto riportato questa mattina dal quotidiano il Milan di Fonseca per adesso è uguale, anzi più brutto di quello di Pioli: il tecnico finora non è riuscito a trasmettere nulla e i giocatori sembrano in vacanza. Peggio di così non si può fare.