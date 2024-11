Fonseca Milan, con la Juve ha l’obbligo di vincere: «Senza 3 punti addio sogno scudetto». L’analisi sull’allenatore dei rossoneri

Fonseca, se vorrà dare seguito al proposito scudetto ribadito nelle passate settimane, ha l’obbligo di vincere Milan Juve.

A scriverlo è la Gazzetta dello Sport sottolineando come la classifica imponga i 3 punti all’allenatore dei rossoneri. Solo vincendo questa sfida d’alta quota Fonseca potrebbe riavvicinarsi alla Juve e alle altre big. Al contrario, addio sogno scudetto già a fine novembre. Troppo presto per un club come il Milan…