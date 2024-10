Fonseca Milan, l’indizio da Milanello non lascia tranquillo il tecnico: cosa è successo

Fonseca Milan, nessun dirigente presente a Milanello nella giornata post Napoli: tecnico lasciato solo. Tutti i dettagli

Intervenuto a Sky, Di Stefano, noto giornalista, ha parlato così della situazione del Milan dopo la sconfitta di ieri contro il Napoli:

PAROLE – «Va fatta un’analisi collettiva, non solo tecnica, ma anche societaria. Oggi, per esempio, nessun dirigente era presente a Milanello: non c’era Moncada, non c’era Ibrahimovic. Fa parte di un’idea che hanno loro di vivere così a Milanello. Magari le cose non sarebbero diverse con la presenza dei dirigenti qui a Milanello, ma credo che a volte che i confronti possano essere più utili degli allenamenti».