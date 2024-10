Fonseca a DAZN: le dichiarazioni dell’allenatore del Milan a pochi minuti dal match di campionato di serie a contro l’Udinese

Manca sempre meno all’inizio del terzo match in programma dell’ottava giornata di Serie A. Allo stadio San Siro, alle ore 18.00, andrà in scena la sfida tra Milan e Udinese. di seguito le parole di Fonseca a DAZN.

LE PAROLE – «Le scelte? Non ho mandato messaggi a nessuno, ho scelto la formazione migliore per vincere. Okafor oggi giocherà come esterno, Pulisic avrà spazio d’esprimersi centralmente. Io – da allenatore – vorrei sempre i giocatori con me: la sosta è sempre difficile per una squadra come il Milan, abbiamo bisogno di tutti. Leao in panchina? Io devo pensare a tutto, oggi c’è Okafor».