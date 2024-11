Fonseca a Milan Tv: «Il Real Madrid ha punti deboli e possiamo sorprenderli. Il Milan è in crescita, dobbiamo dimostrare qualità»

Fonseca ha parlato ai microfoni di Milan Tv per presentare la partita del Milan contro il Real Madrid: «Possiamo sorprenderli»

Fonseca ha parlato anche ai microfoni di Milan Tv per presentare la partita tra Real Madrid e Milan di domani.

UN PENSIERO PER VALENCIA – «Mi dispiace per questi giorni di difficoltà. Siamo tutti con loro e siamo pronti ad aiutare queste persone».

REAL MADRID MILAN – «È sempre molto stimolante giocare una partita così contro la miglior squadra del mondo oggi in uno stadio mitico. È un’opportunità anche per noi. Sarà difficile, ma siamo molto motivati».

COME METTERE IN DIFFICOLTA’ IL REAL MADRID – «È difficile dirlo, loro sono una squadra fortissima. Ci sono dei punti in cui possiamo sorprenderli, abbiamo lavorato, non con troppo tempo, ma abbiamo preparato la partita per cercare i loro punti deboli. Penso che per vincere una partita come questa dobbiamo essere squadra, difendere bene per poi dopo poter avere iniziativa con la palla e creare le situazioni che pensiamo possano darci vantaggio».

IL MOMENTO DEL MILAN – «È importante continuare con questa crescita. I giocatori hanno la consapevolezza di quello che stiamo facendo adesso. Hanno capito quello che abbiamo fatto contro il Monza. Hanno capito quello che abbiamo bisogno di migliorare e penso che è importante continuare con questi segnali positivi. Una partita contro il Real Madrid è una partita in cui possiamo dimostrare questa crescita e questa qualità che stiamo avendo».