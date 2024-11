Fonseca Milan, l’avviso di Toni è una sentenza sul futuro! Champions a rischio, ecco perchè

Fonseca Milan, Luca Toni avvisa il tecnico portoghese: con questo andamento la qualificazione alla Champions League è a forte rischio

Ospite a DAZN dopo Milan–Juve, Luca Toni ha dichiarato:

PAROLE – «Non è stato un grande spettacolo, ci si aspettava una serata più bella. Da questo Milan mi aspettavo qualcosa in più, per loro era veramente importante: si allontanano troppo dalla vetta, ci sono anche troppo squadre davanti diventa difficile recuperare. Il tifoso rossonero è amareggiato perché non ci hanno provato fino alla fine per portare a casa una vittoria fondamentale. Uno 0-0 non è bellissimo: il Milan doveva cercare di fare qualcosa in più. Stasera ha calciato davvero poco in porta, troppo poco».