Fonseca Milan, il tecnico fa il suo PRIMO INGRESSO a Milanello: INIZIA l’avventura in rossonero! – VIDEO

Fonseca Milan, il tecnico fa il suo PRIMO INGRESSO a Milanello: INIZIA l’avventura in rossonero per il portoghese! – VIDEO

(Dalo nostro inviato Daniele Grassini) – Dopo essere atterrato a Milano in mattinata, il nuovo allenatore del Milan, Paulo Fonseca, ha da poco varcato per la prima volta i cancelli di Milanello. Il portoghese ex Lille visita così i campi di allenamento che saranno il suo nuovo luogo di lavoro: da lì partirà per programmare la prossima stagione del Diavolo.

Dopo lo sbarco a Milano #Fonseca è arrivato a Milanello pronto ad immergersi nel mondo #Milan pic.twitter.com/GhU7mFrnDx — Milan News 24 (@Milannews24_com) July 6, 2024

Questo il video del suo arrivo in van a Milanello: inizia così la sua avventura a tinte rossonere.