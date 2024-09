Fonseca Milan, il siparietto dei CAVALLI in conferenza stampa: le PAROLE del tecnico portoghese. Le ultimissime notizie

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha tenuto oggi la conferenza stampa di presentazione alla sfida Inter-Milan. Sta diventando virale una sua risposta collegata ai cavalli: le sue parole.

PARAGONE COI CAVALLI – «Io li vedo come i cavalli. Parlo con i giocatori e dico che dobbiamo essere sempre gli stessi, non importa il risultato: dobbiamo avere la nostra identità. È un processo nuovo, quando c’è un cambiamento c’è bisogno di tempo. Ma con fiducia, lavoro e tempo si arriva a dominare tutti i momenti della partita. Penso che stiamo crescendo per essere così».