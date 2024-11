Fonseca Milan, gli scontri diretti sono un problema: il dato in 4 partite è allarmante

Fonseca Milan, gli scontri diretti in campionato sono un problema: il dato in 4 partite è allarmante, l’andamento non è positivo

Il Milan di Fonseca dopo la sosta affronterà la Juve a San Siro in quello che sarà il suo quinto scontro diretto in campionato. Fino a questo momento, nei 4 scontri diretti disputati contro le grandi, l’andamento non è stato positivo.

I rossoneri, infatti, hanno perso con Fiorentina e Napoli, pareggiato contro la Lazio e vinto solo con l’Inter. Un andamento irregolare come quello mostrato in tutto il campionato.