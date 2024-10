Fonseca Milan, il tecnico guida la rivoluzione! Quei due non sono più indispensabili, un dato lo dimostra

Fonseca Milan, iniziata la rivoluzione a Milanello: Leao e Theo Hernandez non sono più insostituibili tra i rossoneri. Il dato

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan si respira aria di rivoluzione a livello tattico e tecnico.

La tradizionale coppia di sinistra formata da Theo Hernandez e Leao, un tempo il fulcro della squadra vincente del Milan dello scudetto , non domina più. Pulisic e Reijnders sono diventati centrali per l’attacco della squadra, mentre Okafor e Chukwueze stanno puntando sulle fasce. La presenza fisica di Fofana rimane vitale e bisogna dare merito a Fonseca per aver compreso e guidato questi cambiamenti. C’è ancora del lavoro da fare, ma il Milan sembra dirigersi nella giusta direzione.