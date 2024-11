Fonseca Milan, spunta il retroscena a Milanello! Dialogo con la squadra, cosa ha chiesto il tecnico

Fonseca Milan, c’è il retroscena a Milanello: il tecnico portoghese ha caricato la squadra in vista del Monza invitandola a non mollare

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è convinto che quella intrapresa sia la rotta giusta e proprio per questo non ha nessuna intenzione di mollare in vista della sfida di questa sera contro il Monza.

Il portoghese a Milanello ha catechizzato la squadra caricandola e invitandola a non mollare: serve continuare con il mood delle ultime prestazioni limitando quegli errori individuali che sono costati la sconfitta contro il Napoli.