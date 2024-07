Fonseca Milan, aria pesante al primo giorno di ritiro: spunta il RETROSCENA che nessuno si aspettava

Fonseca Milan, aria pesante al primo giorno di ritiro: spunta il RETROSCENA che nessuno si poteva aspettare

Il Corriere dello Sport oggi in edicola è tornato a parlare di Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Milan che nella giornata di sabato ha di fatto dato il via alla sua avventura in rossonero, anche se con il piede sbagliato.

Come riporta il quotidiano, il portoghese non è stato accolto praticamente da nessuno se non dai giornalisti e si è diretto nell’anonimato più totale verso Milanello. Si respira inoltre un’aria pesante al primo giorno di ritiro, che quest’anno non verrà accolto dai tifosi dei gruppi organizzati.