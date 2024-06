Fonseca Milan: l’allenatore sempre più vicino, il Lille ha scelto il sostituto! I DETTAGLI

Fonseca e il Milan sono sempre più vicini. Intanto il Lille ha già individuato il sostituto: ecco chi sarà e i dettagli del contratto

Il Milan ha scelto Fonseca per ripartire per il dopo Pioli in panchina. Un altro indizio arriva sulla scelta del Lille che avrebbe deciso l’erede dell’ex Roma.

Come riportato dall’Equipe sarà Bruno Genesio il successore di Paulo Fonseca, la macchina delle ufficialità inizia a mettersi in moto. Pronto un contratto biennale per il francese ex Rennes.