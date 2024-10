Fonseca Milan, le parole di Pastore non passano inosservate: cosa ha detto l’ex calciatore

Fonseca Milan, Javier Pastore, ex calciatore della Roma tra le altre, ha elogiato il tecnico portoghese del club rossonero: le parole

Javier Pastore ha rilasciato una intervista a Flashscore Italia ha parlato dell’esonero di De Rossi e della sua esperienza alla Roma, raccontando anche un retroscena sull’attuale tecnico del Milan Fonseca. Di seguito le sue parole sul portoghese:

ESPERIENZA ALLA ROMA – «Parlando personalmente, il primo anno non riuscii a trovare l’equilibrio con l’allenatore del momento (Eusebio Di Francesco ndr), che mi faceva giocare più in mezzo al campo come interno e obbligandomi a difendere troppo. Poi arrivò Paulo Fonseca e tutto cambiò in meglio per me dal punto di vista tattico, anche se poi mi fermò l’infortunio all’anca, che mi tenne fermo per un anno e mezzo. Il tutto in una squadra che aveva riposto tante aspettative su di me, un peccato».

LE PAROLE DI PASTORE