Fonseca Milan, Trevisani attacca: «Non è sempre colpa di altri, deve prendersi responsabilità». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Riccardo Trevisani, nel corso di Fontana di Trevi, ha invitato l’allenatore del Milan Paulo Fonseca a prendersi maggiori responsabilità. Di seguito le sue parole.

LE DICHIARAZIONI – «Se è sempre colpa di qualcun altro non va bene. non può essere gli arbitri, e non hanno capito i giocatori, e i giocatori sono viziati, non tutti vanno dalla stessa parte, e ma il cooling-break, e ma quello, e ma quell’altro. Secondo me non è un modo di fare».