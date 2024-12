Fonseca Milan, il tecnico ammette: «Non sarà sereno sereno il mio Natale». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan, contro l’Hellas Verona, ha ottenuto un successo importantissimo. Di seguito le parole in conferenza stampa sul suo Natale.

COME SARA’ IL SUO NATALE – «Sereno sereno non sarà, ma è meglio quando si vince. Sono soddisfatto, era importante vincere. Penso che abbiamo meritato di vincere e la vittoria era importante per portare fiducia ai giocatori. Avevamo tanti infortuni più quello di Leao».